Червиченко разъяснил агрессивность футбольных болельщиков

Российский бизнесмен, бывший президент футбольных клубов «Спартак» и «Химки» Андрей Червиченко объяснил, почему болельщики агрессивны в футболе.

«Не мы родоначальники, это пришло из Англии. Мы лишь подхватили эту субкультуру. Футбол массовый из-за своей простоты, в него играют все, но не всегда из благополучных районов и семей. Появляются не самые элитные клубы часто. Но есть и культурные группы. Выплеск эмоций происходит на улице, это раскручивают СМИ. Люди собираются в группы, чтобы чувствовать принадлежность к другим», — разъяснил Червиченко.

Бизнесмен, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», отметил, что россияне не привыкли платить за просмотр спорта. Хотя футболисты, как и все спортсмены, нуждаются в финансировании.

«Если говорим о футболе, то этот спорт самый массовый, потому что он самый доступный. Нужен мяч и ровная поверхность всего. Ребята добегают до профессиональной команды и все дальше. Люди были приучены получать спорт, как зрелище, за счет государства. Люди не приучены платить за просмотр спорта», — сказал Червиченко.

Футбол рентабелен на западе, поскольку там «не гонятся ни за кем», продолжил экс-президент футбольных клубов. Однако российские ФК, по его мнению, пытается все время догнать Запад.

«Некоторые структуры меряются своими амбициями на футбольных площадках. Глобального вторжения государственных денег в спорт индустрию я не вижу» — добавил Червиченко.

Страна поддерживает спорт, чтобы отвлечь молодежь от негативных процессов, продолжил бизнесмен. Однако, если человек все-таки увлекся спортом, а не вредными привычками, тогда государство точно должно помогать.