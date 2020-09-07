Журналист Натанзон рассказал, как Захарова умеет общаться с дипломатами США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова умеет очень «метко» разговаривать с зарубежными дипломатами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Станислав Натанзон.

Своими глазами рассказчик наблюдал действия Захаровой на одной из дипломатических встреч по Сирии в Вене:

«Американская сторона отвечала за очередные двусторонние переговоры "на полях" с российской стороной. Для тех, кто не знает, у любой двусторонней встречи есть "принимающая" сторона, даже если встреча на нейтральной территории в отеле, как в этот раз. И такой стороной в данном случае была Америка», — пояснил журналист.

Дело в том, что принимающая сторона обязана обеспечить безопасность и досмотр журналистов. Как раз перед началом официальных переговоров американцы потребовали досмотра и дипломатов.

«Натурально. Подошли к нашим ребятам из МИД и потребовали вывернуть карманы, отдать вещи и "сесть на детский стульчик". А иначе угрожали не пустить к госсекретарю Керри. Американцы были такие деловитые, надменные, грозные», — пишет Натанзон.

Однако подобные требования прекратились после того, как Мария Захарова «послала их…», вспоминает журналист.

«Они послушно туда пошли», — подытожил рассказчик.

После этого госсекретарь США Джон Керри встречал главу российского МИД Сергея Лаврова стоя и не садился, пока тот не сел первым.