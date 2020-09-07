Ганжара: ООН шлет позитивный сигнал России по водной проблеме Крыма

Организация объединенных наций в вопросе водоснабжения Крыма поддержала права жителей полуострова и послала России позитивный сигнал.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал крымский политолог Владислав Ганжара, комментируя заявление официального представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Тросселл о том, что главная ответственность за обеспечение жителей Крыма питьевой водой лежит на России, но это не снимает ответственности с Киева.

Напомним, ранее заместитель председателя думского Комитета по международным делам Наталья Поклонская рассказала, что ООН проявила интерес к крымским проблемам с водоснабжением, направив по линии УВКПЧ запрос о положении дел на полуострове после того, как Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал.

По словам Натальи Поклонской, она уже направила соответствующий запрос главе Республики Крым Сергею Аксенову, с тем чтобы полученные от него сведения использовать при дальнейшем взаимодействии с представителями ООН.

При этом приводятся слова Элизабет Тросселл о том, что в УВКПЧ главную ответственность за обеспечение населению Крыма доступа к чистой питьевой воды возлагают на Россию.

Также представитель организации подтвердила, что Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет получила ответ Поклонской, и в связи с этим сочла необходимым напомнить позицию ООН, поддерживающей территориальную целостность Украины.

«Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», — отметила Тросселл.

Слова официального представителя УВКПЧ ООН в эфире радио Sputnik прокомментировал крымский политолог Владислав Ганжара, который считает, что это позитивный сигнал для России.

«Реакция в ООН в отношении ответственности Украины за водообеспечение Крыма является для нас позитивным сигналом. Ведь на протяжении многих лет со стороны ООН мы видели лишь абсолютно не отражающие реальность резолюции – то по поводу якобы нарушения прав этнических групп, то в целом по процедуре воссоединения Крыма с РФ», — напомнил политолог.

Теперь же, по его словам, Всемирная организация впервые отреагировала на то, что Украина нарушает права двух с половиной миллионов жителей Крыма. Киев на протяжении шести с лишним лет вводил против крымчан одну блокаду за другой, и Россия справилась со всеми этими блокадами, кроме одной – водной.

«Ведь, по сути, Северо-Крымский канал, который строился в советские годы, и к которому современная Украина не имеет отношения, обеспечивал полуостров водой, — напомнил Ганжара. — Ситуация с перекрытием канала является грубейшим нарушением прав людей, которые здесь проживают. Реакция в ООН – это сигнал международного сообщества о защите прав Крыма».

Однако с политологом не согласился другой гость эфира – глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, который считает, что ООН на официальном уровне ни при каких обстоятельствах не намерено вмешиваться в ситуацию с водной блокадой Крыма на стороне России.

«Они считают, что Крым украинский. Тросселл имеет в виду чисто политическую составляющую», — высказал свое мнение Солонников.

Напомним, до 2014 года порядка 90% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось за счет Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала вода из Днепра. Однако после того, как крымчане весной 2014 года воспользовались своим законным правом на самоопределение и в ходе демократичного голосования на всенародном референдуме единодушно высказались в пользу воссоединения с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал.

На протяжении последних лет вопрос обеспечения жителей Крыма решался за счет местных водохранилищ естественного наполнения, но в 2020 году проблема водоснабжения встала особенно остро, так как водохранилища из-за аномально жаркой погоды в регионе обмелели. С конца августа власти полуострова ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах режим поэтапного ограничения водоснабжения.