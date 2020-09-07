Следы «отравления» Навального привели в Лондон

«Отравление» блогера Алексея Навального напрямую связано с партнером главы «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, в РФ имеет статус иноагента) Владимиром Ашурковым. А исполнителем, который подсыпал Навальному яд, вполне могла быть Мария Певчих – малоизвестная бизнесвумен из Лондона, состоящая в дружественных связях с беглым олигархом Михаилом Ходорковским и предпринимателем Евгением Чичваркиным, следует из материала издания «Правда.ру».

История конфликта

Как отмечают авторы расследования, изначально «проект Навальный» возник именно благодаря бывшему топ-менеджеру «Альфа-Групп» Владимиру Ашуркову. Из опубликованных скриншотов переписки следует, что ныне проживающий в Лондоне Ашурков вышел на связь с Навальным в 2010 году, разглядев в блогере потенциал.

После непродолжительной переписки собеседники договорились действовать вместе, а спустя несколько месяцев Ашурков вывел Навального в свет, обеспечив ему контакт с осевшим в Лондоне Евгением Чичваркиным и зарубежным финансистом Уильямом Браудером. В России последний известен благодаря мошенничеству с активами через инвестиционный фонд Hermitage Capital Management.

Через несколько лет, когда команда ФБК была собрана, Ашурков покинул пост директора по управлению и контролю активами CTF Holdings Ltd, управляющей компании консорциума «Альфа-Групп». Тогда же общественника включили в список соратников Навального на сайте «Фонда борьбы с коррупцией».

Первый значительный конфликт между Навальным и его западными партнерами мог возникнуть в 2019 году, когда блогер пытался остудить протесты против поправок к Конституции и просил граждан России остаться дома. В это же самое время Михаил Ходорковский, напротив, призывал выйти на улицы и вкладывал в либеральную пропаганду миллионы долларов.

Самоуверенность Навального, который к тому моменту стал негласным лидером оппозиции, сыграла с ним злую шутку: блогер пребывал в полном убеждении, что может единолично менять курс ФБК, игнорируя позицию зарубежных кураторов. Ходорковский же считал иначе. Издание отмечает, что олигарх мог надавить на Чичваркина, используя родственные узы: экс-глава ЮКОСа является крестным отцом его дочери.

Подобные хитросплетения привели к тому, что Чичваркин закрыл «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» всего после трех месяцев его существования. Организация, созданная в ноябре 2019 года, была призвана упорядочить финансирование Навального, проводимое лично через Чичваркина.

Накопившиеся проблемы усугублял значительный долг в 88 миллионов рублей российскому предпринимателю Евгению Пригожину из-за иска по делу «Московского школьника». Навальный принял решение закрыть ФБК 20 июня 2020. Спустя всего два дня ему позвонил Ашурков.

«Навальному выдвинули ультиматум. Либо ты сохраняешь ФБК и записываешь второй ролик, в котором "откатываешь" назад, и объясняешь, что таким объявлением хотел показать ценность ФБК <…>. Либо возвращаешь все вложенные в тебя и фонд средства. Передаешь все активы — денежные и материальные, возвращаешь последние вложенные в тебя 33 миллиона со счетов ФБК и свои личные с иностранных счетов», — сообщает источник «Правда.ру».

Алексей Навальный отреагировал на предложение болезненно: в течение нескольких недель на все звонки Ашуркова блогер эмоционально пытался доказать, что сам может решить судьбу фонда. От своего решения Навальный не отступился и 15 августа вместе со своей командой отправился в Новосибирск по делам ФБК.

Девушка из Лондона

На трап самолета вместе со скандальным блогером взошла и Мария Певчих. Информации о ней мало: отучилась в МГУ по специальности «социология», из Москвы направилась прямиком в элитную Лондонскую школу экономики и политических наук. В настоящее время владеет сетью книжных магазинов в Австралии и Великобритании, живет в шикарных апартаментах с видом на лондонский Тауэр.

По данным издания, в работе по проекту «Навальный» Певчих исполняла роль информатора, который «сливал» блогеру сведения об активах высокопоставленных россиян в Великобритании. Помимо информационных контактов, девушка сблизилась с лидером оппозиции физически: источник Pravda.ru сообщает, что она «сопровождала» Навального в отелях во время заграничных поездок, предпочитая ночевать с ним в одном номере.

Стоит отметить, что Певчих не было в одном самолете с Навальным, когда у того начали проявляться первые признаки отравления. Чтобы снять с себя подозрения предпринимательница не полетела на рейсе Томск — Москва, а к группе поддержки присоединилась позже, самостоятельно приехав в Омск на машине с неизвестным мужчиной.

Мозаика складывается

Если вспомнить причину прилета Навального в Томск, то можно увидеть, что он собирал информацию и рассказывал о работе депутатов партии «Единая Россия» в сфере ЖКХ. Особое внимание команда ФБК уделяла ООО «Томскводоканал» – именно эта компания выиграла конкурентную борьбу у московского «Росводоканала» (РВК). А одним из спонсоров РВК является вышеназванный Владимир Ашурков, который и поручил Навальному снять разгромное видео про компанию-конкурента.

Вместе с ним общественник отправил и Марию Певчих, чью истинную роль в этой истории знали, пожалуй, лишь несколько человек.

Результаты не заставили себя долго ждать: фильм про «Томскводоканал» снят, Алексей Навальный «отравлен» и находится в тяжелом состоянии, Марии Певчих не было в самолете, она вне подозрений (ведь по всем признакам, которые проявлялись у Навального в Омске, его отравили ядом за 15–20 часов до отправления). Ашурков контролирует ситуацию из тени, а блогер, переставший подчиняться западным кураторам, выходит из игры.

«Получается, даже сейчас вся эта компания находится в выигрыше. <…> Они же [организаторы отравления] бизнесмены из 90-х, даже если напялили на себя костюмы-тройки. Для них наказание Навального было принципиальным. Плюс никто не знал, о чем будет болтать Алексей, если его загонят в угол. А загоняли его уже очень успешно», — подытожил источник Pravda.ru.

При этом должность главы ФБК уже несколько раз предлагали Любови Соболь. Не зря основателя «Альянса врачей» в последнее время поддерживают соратники Навального Леонид Волков и Владимир Милов.

«Все верят, что Навального отравили. Но вот то, что это сделали власти, примерно у половины офиса вызывает сомнения. Например, странности в деле об отравлении не раз замечал Низовцев, который является верным сторонником Навального. А теперь посмотрите на эфиры ФБК после комы. Низовцева вы там в прежних объемах не найдете. И так со многими. Часть сотрудников, распускающих слухи, просто уволили или отправили на удаленку», — рассказал Pravda.ru один из работников штаба Алексея Навального в Москве.

Таким образом, можно отметить, что даже половина сторонников блогера не верят, что за отравлением стоят российские власти. Ведь именно такую легенду придумали и продумали до мелочей Владимир Ашурков и его помощница Мария Певчих.

Напомним, о тяжелом состоянии блогера стало известно утром 20 августа 2020 года. Ему внезапно стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Лайнеру авиакомпании S7 пришлось совершить экстренную посадку в Омске. Навального доставили в местную больницу скорой медицинской помощи №1.

Заместитель главврача больницы Анатолий Калиниченко заявлял, что рассматривается несколько версий резкого ухудшения здоровья Навального. Версия об отравлении не исключается, но она не основная. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что яда в организме Навального не обнаружено. Предварительная версия не изменилась — отравление психодислептиками.

Омским врачам удалось стабилизировать состояние пациента. 21 августа его доставили на самолете в частную клинику Charite в Берлине.