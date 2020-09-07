Жителям Судана показали первую часть фильма "Шугалей"

Первая часть отечественного фильма "Шугалей" о похищении россиян в Ливии была показана жителям Судана, пишут СМИ.

Террористы в Ливии похитили прошлой весной социолога из России Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, до сих пор удерживая их в плену без предъявления обвинений. Эта реальная история была рассказана авторами фильма "Шугалей" и его продолжения, которое вышло на экраны 6 сентября на канале НТВ. Жители Сыктывкара и Санкт-Петербурга, где состоялись предпремьерные показы "Шугалея-2", смогли первыми оценить отечественную новинку.

Местом показа российской кинокартины "Шугалей" в Судане стал культурный центр Хартума, передает ФАН. Организовали киносеанс местные выпускники вузов России и СССР, которые живут в городе. Отечественный фильм получил перевод на пять языков мира, ввиду чего его смогли посмотреть граждане разных зарубежных государств.