МИД РФ отреагировал на антироссийские заявления Запада по Ливии

Вбросы западных СМИ в отношении России по ливийскому вопросу не подкреплены фактами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сведения о том, что РФ якобы использует Сирию для переброски оружия в Ливию, являются недостоверными. СМИ не предоставляют конкретных фактов, подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Дамаск.

Распространение фейковых сообщений подобного рода заставляет задуматься о целях авторов публикаций, заявил министр. Необходимость соблюдать оружейное эмбарго в Ливии подтвердили еще в январе 2020 года в ходе Берлинской конференции, пишет ТАСС.