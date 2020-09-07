Путин и король Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+

Выполнение договоренностей в рамках сделки по сокращению нефтедобычи "ОПЕК+" стало одной из тем телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Обе стороны выразили удовлетворение выполняемыми договоренностями. Благодаря условиям сделки "ОПЕК+ обстановка на мировых энергетических рынках была стабилизирована, отметили собеседники. Путин и король КСА договорились о дальнейшей координации по направлению нефтедобычи.

Лидеры стран также обсудили аспекты двустороннего сотрудничества, в числе которых — исполнение итогов визита российского президента в Эр-Рияд в октябре прошлого года. Стороны отметили обоюдную поддержку расширения связей между странами в торгово-экономической и инвестиционной отраслях. Президент России и король КСА также обсудили вопросы по подготовке предстоящей встречи глав государств и правительств стран объединения G20.