РЖД тестирует системы по автоматическому поиску мошеннических сайтов

Крупнейший перевозчик российской сети железных дорог тестирует две системы по автоматическому поиску в интернете сайтов-мошенников, которые продают билеты. Об этом в ходе форума «Безопасность на транспорте» сообщил заместитель начальника Центра инновационного развития — филиала ОАО «РЖД» Александр Зажигалкин.

Фейковые сайты по продаже билетов становятся все более популярным инструментом для мошенников, сообщили специалисты на форуме. Чаще всего жертвами преступников становятся покупатели билетов на поезд «Сапсан».

«Например, такие сайты как sapsan.ru.com или sapsan-rzd.com. Схем множество. Мы эту проблему видим, мы с ней боремся разными инструментами. Например, Оперативно отправляем информацию в правоохранительные органы, взаимодействуем с нашими партнерами, которые продают билеты. Но нарушитель пока идет на полшага вперед. Хотя сейчас число жалоб на мошенников снизилось», — разъяснил Александр Зажигалкин.

Сейчас разработчики тестируют системы, которые позволят не только быстро находить в Сети мошеннические сайты, но и блокировать их. По словам Зажигалкина, к концу 2020 года появятся результаты проделанной работы.

«Но и пассажирам нужно внимательнее быть при покупке билетов онлайн. Самый безопасный способ — покупать их на официальном сайте — www.rzd.ru или через официальное приложение. Все быстро и безопасно», — посоветовал представитель РЖД.

В понедельник, 7 сентября, в Петербурге стартовал международный форум «Безопасность на транспорте». Представители Госдумы, министерства транспорта, Росжелдора, Ространснадзора, Росавиации, МВД, Минобороны, Минэнерго, МЧС и других профильных ведомств, а также представители предприятий и вузов обсудят обеспечение транспортной безопасности, антитеррористическую защищенность всех видов транспорта и безопасность дорожного движения.