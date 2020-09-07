Политики Запада ведут дело Навального по сценарию Скрипалей

Ситуация вокруг российского блогера Алексея Навального используется западными СМИ по примеру подобной истории с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем.

Блогер после резкого ухудшения состояния здоровья был доставлен в немецкую клинику "Шарите". Немецкие специалисты якобы выявили в организме пациента яд "Новичок". Об этом рассказывается в материале издания "ПолитЭксперт".

Это же отравляющее вещество фигурировало и в истории со Скрипалем. В 2018 году британские медики сообщили, что в организме бывшего сотрудника ГРУ найден "Новичок".

Обстоятельства произошедшего разные, как и сами объекты (блогер и офицер разведки), но подача этой информации в западных СМИ подозрительно похожа.

О сходстве этих случаев говорил политический обозреватель Яков Кедми.

"Первый раз вижу, чтобы заключение было без обоснования. Даже англичане озвучили больше данных, хотя и не показали никаких документов. В РФ поступили правильно, взяв и сохранив все пробы из организма Навального", ­ – отметил он.

Телеканал "360" также сообщал, что Роспотребнадзор завершил проверку после госпитализации Навального.