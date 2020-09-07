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16:34   7 Сентября 2020
Политика

Политики Запада ведут дело Навального по сценарию Скрипалей

Политики Запада ведут дело Навального по сценарию Скрипалей

Ситуация вокруг российского блогера Алексея Навального используется западными СМИ по примеру подобной истории с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем.

Блогер после резкого ухудшения состояния здоровья был доставлен в немецкую клинику "Шарите". Немецкие специалисты якобы выявили в организме пациента яд "Новичок". Об этом рассказывается в материале издания "ПолитЭксперт".

Это же отравляющее вещество фигурировало и в истории со Скрипалем. В 2018 году британские медики сообщили, что в организме бывшего сотрудника ГРУ найден "Новичок".

Обстоятельства произошедшего разные, как и сами объекты (блогер и офицер разведки), но подача этой информации в западных СМИ подозрительно похожа.

О сходстве этих случаев говорил политический обозреватель Яков Кедми.

"Первый раз вижу, чтобы заключение было без обоснования. Даже англичане озвучили больше данных, хотя и не показали никаких документов. В РФ поступили правильно, взяв и сохранив все пробы из организма Навального", ­ – отметил он.

Телеканал "360" также сообщал, что Роспотребнадзор завершил проверку после госпитализации Навального.

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Автор: Борис Нестеров
#сми #навальный #скрипаль

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