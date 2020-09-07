Лавров и Асад обсудили стабилизацию обстановки в Сирии

Обстановка в Сирии стабилизируется, отметили на встрече глава МИД России Сергей Лавров и президент САР Башар Асад на совместной встрече.

Президент Сирии также от лица своей страны поблагодарил Российскую Федерацию за помощь в установке безопасности на территории САР. Помимо этого, он выразил благодарность за помощь сирийской экономике, которая пострадала от войны, передает ТАСС.

Обе стороны во время переговоров положительно оценили сложившееся сотрудничество. Асад отметил, что Сирия надеется на плодотворное сотрудничество с Россией и в дальнейшем. Российские вложения в Сирию должны увенчаться успехом, подчеркнул он.