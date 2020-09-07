Фетисов: к финансированию спорта в РФ нужно привлечь средний и малый бизнес

Профессиональные спортивные команды не должны полностью финансироваться из государственного бюджета, их спонсором может стать местный бизнес.

Об этом в ходе прошедшей в понедельник, 7 сентября в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции на тему «Зачем государство платит за профессиональный спорт?» заявил первый заместитель думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

«Я был руководителем российского спорта по 2002 по 2008 год. Мы написали программу. Приоритет был в сторону спорта, который представлял нашу страну, — рассказал бывший министр спорта. — Бюджет не должен полностью спонсировать профессиональные команды. Спонсором может стать местный бизнес».

При этом чиновник отметил, что большие компании не должны спонсировать какую-то одну команду, нужно спонсировать спорт в целом, и тогда во всех регионах будет стабильность. Те, кто принимают решения на этот счет, должны понимать, что везде есть люди, желающие заниматься спортом.

Отвечая на вопрос, почему ситуации в России отличается от ситуации в США или Европе, где спорт не нуждается в государственной поддержке, Фетисов рассказал, как там обстоит дело:

«Государство в США и Голландии построило стадион и отдает его в аренду команде, которая приезжает. Это основная движущая сила региона. Это становится интересно бизнесу», — сообщил чиновник.

У нас, по его словам, все по-другому, государство не может занимать у людей деньги в пользу спортивной команды. К финансированию спорта в России, по его словам, необходимо привлечь средний и малый бизнес. А также нужно создать равные условия для развития в нашей стране профессиональных спортивных лиг.

Профессиональные команды, добавил Фетисов, помогают развитию массового спорта, так как становятся кумирами для мальчишек по всей стране и те стремятся быть на них похожими. Но при этом команды не участвуют в жизни регионов настолько, как бы этого хотелось, с сожалением отметил бывший министр. В этом направлении, по его словам, необходимо вести грамотную политику.