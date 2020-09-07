Навального вывели из искусственной комы

Врачи "Шарите" заявили, что состояние здоровья Алексея Навального значительно улучшилось. Блогера вывели из искусственной комы.

Навального постепенно вывели из искусственной комы, и сейчас он дышит сам и реагирует на обращения окружающих, отмечают медики. По словам специалистов, долгосрочные последствия произошедшего для здоровья Навального по-прежнему не исключаются.

Блогер Алексей Навальный попал в немецкую клинику Charite из Омска. Политтехнолог Владислав Рогимов ранее заявил, что Навальный уже не в коме, несмотря на то, что эту информацию еще не опубликовали в мировых СМИ. Блогер постепенно идет на поправку, а в ближайшее время его могут перевезти из "Шарите" в другое место, пишет Федеральное агентство новостей.