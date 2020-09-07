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16:26   7 Сентября 2020
Общество

Навального вывели из искусственной комы

Навального вывели из искусственной комы

Врачи "Шарите" заявили, что состояние здоровья Алексея Навального значительно улучшилось. Блогера вывели из искусственной комы.

Навального постепенно вывели из искусственной комы, и сейчас он дышит сам и реагирует на обращения окружающих, отмечают медики. По словам специалистов, долгосрочные последствия произошедшего для здоровья Навального по-прежнему не исключаются.

Блогер Алексей Навальный попал в немецкую клинику Charite из Омска. Политтехнолог Владислав Рогимов ранее заявил, что Навальный уже не в коме, несмотря на то, что эту информацию еще не опубликовали в мировых СМИ. Блогер постепенно идет на поправку, а в ближайшее время его могут перевезти из "Шарите" в другое место, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Илья Романович
#германия #навальный #отравление #кома #лечение #шарите

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