Мурашко сообщил о планах по первым поставкам российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на следующей неделе начнутся первые поставки российской вакцины "Спутник V".

Первые партии будут небольшими, чтобы учесть все интересы, уточнил Мурашко. Уже на этой неделе медики начнут прививать от COVID-19 добровольцев. Имеются в виду пострегистрационные исследования препарата, созданного учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи. О регистрации вакцины было объявлено 11 августа.