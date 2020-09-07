«Яндекс. Такси» проследит за внимательностью своих водителей

Компания «Яндекс.Такси» тестирует принципиально новую систему мониторинга за вниманием водителей. Ее представили на международном форуме «Безопасность на транспорте», который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

За сосредоточенность водителя машины за рулем отвечает устройство Яндекс.SignalQ2. Оно представляет собой камеру с датчиками, анализирующими точки на лице таксиста, встроенными динамиками, микрофоном, а также автономной сим-картой.

«По сути, это такой способ все знать о машине. Что происходит в салоне, что происходит с водителем, — объяснил Роман Вересов, директор по безопасности сервиса "Яндекс.Такси". — Например, мы можем прогнозировать скорое засыпание водителя — он выглядит уставшим или часто зевает. Или если водитель отвлекся на телефон при скорости в 100 километров в час. Все данные камера обрабатывает в режиме реального времени, не отравляя в облако в целях информационной безопасности. И диспетчер при необходимости может связаться с водителем прямо через устройство. Оно автономно, не синхронизировано с телефоном, чтобы водитель не мог игнорировать звонок».

До конца сентября «Яндекс.Такси» планирует установить тысячу Яндекс.SignalQ2 в автомобилях и автобусах в разных городах России, рассказал на форуме руководитель Службы по связям с государственными органами и организациями ООО «Яндекс.Такси» Александр Высоцкий.

«Пока это эксперимент. Мы должны посмотреть, как это работает, собрать данные, поделиться этими данными. Если те, кто поставит камеры, увидят значимое снижение аварийности или рост пристегнутых ремней [безопасности], это будет значимый результат», — рассказал Высоцкий.

По данным страховых компаний, число ДТП с участием машин онлайн-сервисов такси зимой 2019–2020 годов снизилось на 28% по сравнению с зимой 2018–19 годов.

Напомним, что у Яндекс.SignalQ2 уже имелся предшественник. В мае 2019 года представители высокотехнологичной российской компании продемонстрировали президенту России Владимиру Путину Signal Q1. Устройство могло контролировать усталость водителя, одновременно отслеживая 68 точек на его лице.