«КамАЗ Вейчай» запустил первый в РФ завод двигателей большой мощности

Совместное российско-китайское предприятие ООО «КамАЗ Вейчай» наладило в городе Тутаев Ярославской области серийное производство газовых и дизельных двигателей большой мощности, которые ранее не производились в России.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, отметив, что вложения в этот проект уже составили более 100 миллионов рублей, а всего в него будет инвестировано порядка 770 миллионов рублей.

Также сообщается, что в настоящее время на заводе трудятся более 50 человек, а после того, как предприятие выйдет на проектную мощность, там появится еще 150 рабочих мест. Уже до конца текущего года завод планирует выпустить 20 двигателей мощностью 2000 кВт, предназначенных для большегрузной спецтехники, локомотивов и судов, а также для газовых и дизельных электрогенераторов.

Как заявил журналистам губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, до того, как в Тутаеве был запущен новый завод, в России двигатели такой мощности не производились вообще.

«Все дизели мощностью выше 530 кВт закупаются за рубежом. Поэтому новое производство дает конкурентное преимущество и помогает развитию импортозамещения», — приводит слова Миронова издание «КоммерсантЪ».

Как отмечает издание, ООО «КамАЗ Вейчай», которое в октябре 2019 года было включено российским Министерством экономического развития в перечень резидентов территории опережающего развития «Тутаев», представляет собой совместное российско-китайское предприятие ПАО «КамАЗ» и Weichai Power по производству двигателей.

Также сообщается, что, ООО «КамАЗ» Вейчай, как и другие предприятия, из числа созданных на площадке территории опережающего развития (ТОР), сможет пользоваться льготным периодом, в рамках которого оно первые три года не будет платить земельный налог, и на первые пять лет будет освобождено от налогов на прибыль.