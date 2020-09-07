Легкоатлет рассказал о финансовых трудностях спортсменов

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Рафаэль Кашефразов считает, что в вопросе как профессионального спорта, так и массового, главное справедливое распределение финансирования.

«Сложно ответить. Финансирования было достаточно, но это профессиональный спорт. Если говорить о массовом, то я не могу говорить, сколько денег выделяется. Но финансирование есть, но вопрос, как оно распределено. Не всегда справедливо это делается», — сказал российский легкоатлет.

Рафаэль Кашефразов, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», поделился, что у легкоатлетов иногда не было денег выехать на соревнование, поэтому самостоятельно покупали билеты и бронировали гостиницу.

«В 2015-м году, когда накалилась ситуация с допинговым скандалом, я понимал, что заниматься за эти деньги я не могу. Решение правильное – я заканчиваю спорт, пошел к коммерсанту, который поддерживает спорт, и поменял сферу деятельности. Многие мои друзья тоже ушли, других вариантов нет. Проблемы не в востребованности спорта. Нужно перестраивать саму структуру», — считает Рафаэль Кашефразов.

Неважно насколько большое государственное финансирование, поскольку с любыми бюджетами можно работать, продолжил спортсмен. Но, по его мнению, легкая атлетика работает не до конца корректно, поскольку тренерский состав решает, кто поедет на сборы, а в таком случае учитывают еще и межличностные отношения.

Говоря о здоровье, Рафаэль Кашефразов посоветовал бегунам понимать, что любую нагрузку необходимо нормировать. Хотя физическая нагрузка дает огромный заряд энергии. Например, особенно приятно ощущение от утренней пробежки.

«Самое главное — не переборщить. В рамках фитнес-залов взрослые мужчины выполняют неправильные тренировки. Главное не навредить самому себе», — подчеркнул легкоатлет.

Говоря о собственном здоровье, Рафаэль Кашефразов отметил, что чувствует смену погоды в 27 лет, но не может согласиться с тем, что профессиональный спорт «убивает здоровье».