В ЦИК рассказали об организации голосования с поправкой на угрозу СOVID-19

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев заявил, что при подготовке к Единому дню голосования каждый субъект РФ должен будет оценить количество заболевших COVID-19 и определить необходимые меры безопасности.

«В случае с Единым днем голосования, все нормы безопасности утверждаются региональными службами Роспотребнадзора. Но абсолютное большинство регионов будут применяться меры по обеспечению средствами индивидуальной защиты, то есть защитными масками и перчатками. Во всем остальном – в разных регионах по-разному», — сказал Булаев «Политике Сегодня».

По состоянию на 7 сентября 2020 года, всего в России зафиксировано больше одного миллиона заболевших коронавирусом. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, наибольшее число заразившихся COVID-19 в Нижегородской области (28 713 человек), Свердловской области (26 163 человек) и Ханты-Мансийском автономном округе (20 121 человек).

Решение о введении дополнительных мер защиты граждан в ходе голосования — прерогатива региональных властей, подчеркнул представитель ЦИК:

«Все зависит от того, как оценивают региональные власти и региональные органы Роспотребнадзора ситуацию. И в зависимости от этой оценки, применяется больший или меньший объем средств индивидуальной защиты».

Булаев также обратил внимание, что масками и перчатками в обязательном порядке будут пользоваться и работники комиссий во время подсчета голосов.

Во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию наличие средств индивидуальной защиты было обязательным условием для избирателей. Участки были обеспечены средствами дезинфекции, масками и перчатками, чтобы минимизировать угрозу распространения COVID.

В воскресенье, 13 сентября 2020 года, в России пройдет Единый день голосования (ЕДГ) — жители страны выберут руководителей регионов. Дополнительно запланированы досрочные выборы депутатов Госдумы.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на апрель 2021 года. По ее мнению, задействовать школы, как избирательные участки, будет проще, потому что в апреле школьники отправляются на весенние каникулы. Николай Булаев не взялся комментировать ее предложение.