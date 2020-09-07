Жители сирийской провинции Даръа поблагодарили Россию за гумпомощь

Российские военнослужащие провели очередную гуманитарную акцию в Сирии, раздав продуктовые наборы жителям провинции Даръа, пишут СМИ.

Раздача гуманитарной помощи сотрудниками Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) осуществлялась в населенном пункте Бусра Аль-Харири, расположенном в провинции Даръа, передает ФАН.

Продовольственные наборы, которые вручались жителям населенного пункта, включали в себя муку, сгущенное молоко, чай, сахар и рис. Известно, что общая масса розданного гуманитарного груза превысила 2,4 тонны. Замглавы администрации района Мухамед Салим поблагодарил россиян за поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество РФ и Сирии. Местные жители также выразили благодарность России за помощь.