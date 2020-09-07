Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Томской области сообщила о завершении проверки, которую проводило ведомство после госпитализации блогера Алексея Навального из самолета, летевшего в Москву.

Сейчас результаты исследования передали в прокуратуру. Сам основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом на территории России) находится в берлинской клинике "Шарите", куда его транспортировали на самолете, сообщает РЕН ТВ. Ранее он получал лечение в омской больнице, где местные врачи приложили все возможные усилия, чтобы стабилизировать его состояние.

Журналист Олег Лурье отметил, что немецкие медики стараются затянуть оценку состояния блогера, чтобы высказать версию, которая будет выгодна их спонсорам, передает Федеральное агентство новостей. Также Лурье напомнил, что у российских врачей остались биоматериалы пациента для проведения необходимых анализов.