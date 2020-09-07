Мать российского актера Евгения Стычкина Ксения Рябинкина сообщила о грядущем пополнении в ее семье.

Недавно Рябинкина отметила свое 75-летие с родственниками и близкими друзьями. На день рождения приехал и ее сын вместе со своей супругой Ольгой Сутуловой. Во время семейного торжества супруги сообщили радостную новость — они готовятся к пополнению. В браке с Сутуловой у Стычкина родится первый ребенок. Однако у актера уже есть четверо наследников от предыдущих отношений.

Рябинкина считает, что возлюбленная ее сына справится с материнством. Звезда балета также оценила хозяйственность невестки. Танцовщица осталась довольна праздником. Сын подарил ей беговую дорожку для поддержания физической формы. Дело в том, что Рябинкина пережила операцию на тазобедренном суставе и ей теперь необходимы регулярные тренировки, пишет "Экспресс газета".