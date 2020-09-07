Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Евро в ходе торгов 7 сентября превышал отметку в 90 рублей, чего не случалось с февраля 2016 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс европейской валюты достигал 90,10 рубля, а доллар дорожал до 76,17 рубля, и это его максимальный уровень с апреля. Что касается нефти, стоимость марки Brent падала на 1,8% — до 41,90 доллара за баррель.

Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг в комментарии РИА Новости отметил, что рубль сейчас находится под давлением геополитических рисков и снижающихся цен на нефть.

Однако даже на фоне таких факторов евро вряд ли сможет подняться до 91 рубля. Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов подтвердил, что "сползание" нефти Brent в район 42 долларов и ниже добавляет негатива. Европейская валюта способна закрепиться выше 90 рублей, но вряд ли пойдет сильно дальше.