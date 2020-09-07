Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:36   7 Сентября 2020
Политика

Глава МИД Сербии прокомментировал слова Захаровой о Вучиче

Глава МИД Сербии прокомментировал слова Захаровой о Вучиче

Ситуация вокруг высказывания официального представителя российского МИД Марии Захаровой о визите сербского президента Александра Вучича в США себя исчерпала. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии и первый вице-премьер страны Ивица Дачич.

Политик выразил уверенность в том, что соответствующее заявление Захаровой не приведет к какого-либо рода последствиям в части российско-сербских отношений.

Ранее официальный представитель МИД Рф опубликовала протокольную фотографию, на которой Вучич сидел на стуле перед Трампом. Она сопроводила ее кадром из фильма "Основной инстинкт" и комментарием "Если Вас позвали в Белый дома, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото номер два". Впоследствии она извинилась и объяснила, что ее пост истолковали неверно.

"Единственное, что в нем содержалось - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", — обозначила она.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#захарова #сербия #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...