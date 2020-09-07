Глава МИД Сербии прокомментировал слова Захаровой о Вучиче

Ситуация вокруг высказывания официального представителя российского МИД Марии Захаровой о визите сербского президента Александра Вучича в США себя исчерпала. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии и первый вице-премьер страны Ивица Дачич.

Политик выразил уверенность в том, что соответствующее заявление Захаровой не приведет к какого-либо рода последствиям в части российско-сербских отношений.

Ранее официальный представитель МИД Рф опубликовала протокольную фотографию, на которой Вучич сидел на стуле перед Трампом. Она сопроводила ее кадром из фильма "Основной инстинкт" и комментарием "Если Вас позвали в Белый дома, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото номер два". Впоследствии она извинилась и объяснила, что ее пост истолковали неверно.