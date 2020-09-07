В ЛНА рассказали о наращивании военного присутствия Турции в Ливии

Турция продолжает наращивать военное присутствие на территории Ливии, перебрасывая в североафриканскую страну наемников из Сирии. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил cпикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари.

По словам представителя ЛНА, Анкара наращивает военную группировку в Ливии на фоне переговоров, которые ведутся в Марокко и Женеве. Тем самым Турция продолжает усугублять кризис в североафриканской стране, отметил Мисмари во время пресс-конференции.

"Поток наемников не прекращается, и проблема меняется в опасном направлении, так как боевики, которых отправляют в Ливию из Сирии и других стран, обучены и являются особо опасными террористами", — цитирует Мисмари Федеральное агентство новостей.

Кроме этого, турецкие военно-воздушные и военно-морские базы получили новое современное вооружение, бронетехнику, а также оборудование, которое необходимо для ведения наступательных операций. Анкара использует режим прекращения огня, чтобы передислоцировать силы и аккумулировать ресурсы для атаки на позиции ЛНА.