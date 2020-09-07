Информация о задержании Колесниковой в Минске не подтвердилась

В минской милиции заявили, что они не задерживали белорусского политического деятеля Марию Колесникову. Ранее СМИ сообщили, что незнакомцы затащили политика в автобус и увезли в неизвестном направлении.

Милиция Минска опровергла информацию о задержании члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на ГУВД.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии, а также представители комитета госконтроля и Следственного комитета страны утверждают, что не задерживали политических деятелей, в том числе Марию Колесникову.

В понедельник, 7 сентября, белорусский портал TUT.BY сообщил со ссылкой на очевидцев о задержании Марии Колесниковой. Как рассказали свидетели, незнакомцы затащили политика в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел утром в центре Минска.