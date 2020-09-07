Российское вино на 70% заменят винные напитки

В конце июня 2020 года в России вступил в силу закон «О виноградарстве и виноделии в РФ». Теперь производители винных напитков обязаны указывать на этикетках место происхождения и год урожая винограда.

«Мы считаем, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству, но у надзорных органов может быть другая позиция», — заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.

Спустя два месяца после вступления в силу изменений участники российского рынка столкнулись с первыми трудностями. Издание РБК пишет, что многие магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя, потому что не все производители готовы выполнить условия, прописанные в законе.

Основные сложности связаны с винами. В некоторых случаях в столовых винах смешаны материалы из разных регионов. Шампанское также может быть изготовлено из разных винтажей (урожаев определенного года и возраста). Часто производители элитных сортов напитка держат такую информацию в секрете.

В беседе с «Политикой Сегодня» член попечительского совета Союза виноградарей и виноделов России, судья международных дегустационных конкурсов Денис Руденко объяснил, что указанную проблему едва ли можно назвать критичной.

«Если мы говорим о натуральном вине, то это только виноградный сок, который прошел процесс брожения. Ситуация в том, что вина разных лет урожая смешиваются крайне редко, и практически у всех производителей на винах всегда стоял год. Если кто-то не писал на этикетке год урожая, то это было, скорее, исключение. Вина разных лет смешиваются только при производстве шампанского, там более сложная технология. Я уверен, что с этим большой проблемы не возникнет», — заверил эксперт.

Закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» ставит перед производителями алкогольных напитков более серьезную проблему, объяснил Руденко: он запрещает использовать импортное вино для производства напитков в России. По словам сомелье, отечественный виноград покрывает около 30% внутренней потребности в вине.

«Примерно 70% того, что производилось в России, делалось из импортных вин "наливом". Это значит, что в страну в цистерне привозили готовое вино из Испании, Африки и других стран, и оно здесь бутилировалось, шампанизировалось, если нужно. Например, предприятие "Игристые вина" в Санкт-Петербурге как раз занималось закупками импортных вин, а потом подвергало его процессу шампанизации. После принятия закона такие вещи делать нельзя», — посетовал Руденко.

В целом закон не запрещает использование иностранных вин для производства отечественных напитков. Но если изготовитель прибегает к такому методу, то надпись «вино» на этикетке его продукции должно смениться на «винный напиток», добавил Руденко.

«Также на этикетке в этом случае может быть написано "не является вином". И вот это как раз большая проблема. Потому что вопрос с указанием винтажа на этикетке так или иначе все решат и договорятся, как указывать год и сорт винограда. А то, что почти 70% нашего рынка превратится в "винные напитки" — это уже серьезный аспект», — заключил собеседник «Политики Сегодня».

Из-за подобных требований 28 августа 2020 года производство уже свернули на предприятии «Игристые вина» в Петербурге. Теперь холдинг, который является одним из самых крупных производителей одноименной продукции, не выпускает шампанское.