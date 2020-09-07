Песков прокомментировал пост Захарой о визите Вучича в Вашингтон

Формулировка в посте официального представителя МИД Марии Захаровой о визите сербского лидера Александра Вучича в Вашингтон могла вызвать недопонимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Захарова опубликовала пост в Facebook о переговорах Вучича с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти при посредничестве президента США Дональда Трампа. Она приложила снимок из Белого дома, на котором глава Сербии запечатлен сидящим на стуле на расстоянии от стола американского лидера. Захарова добавила к посту знаменитый кадр из фильма "Основной инстинкт", пишет РИА Новости.

"Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были", — написала она.

Публикация представителя МИД РФ вызвала негодование в Сербии. Песков отметил, что дипломаты и чиновники должны тщательно следить за корректностью формулировок при ведении соцсетей во избежание недопонимания. Россия уважает Сербию и считает народ этой страны братским, отметил пресс-секретарь.