Погребинский объяснил, как Лукашенко может ощутимо ответить Украине

Антибелорусская риторика Украины, возможно, смягчится уже в самом скором времени, а если этого не произойдет, Киев может столкнуться с серьезными проблемами в ключевых сферах экономики.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия1» высказал украинский политолог, глава Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, Украина лишь сделала вид, что определилась со своей позицией относительно Белоруссии, приняв курс, обозначенный ранее Литвой и Польшей. Но на самом деле, этот вопрос окончательно не решен даже для стран Запада, отмечает Погребинский.

Напомним, на прошлой неделе, 3 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко был включен украинскими радикалами в базу данных скандального сайта «Миротворец», при этом депутаты Верховной рады Украины публично поддержали не утихающие уже месяц белорусские протесты.

Однако никто из геополитических игроков не вводит санкций против Лукашенко, поэтому, возможно, и Украина в ближайшее время смягчит свою риторику по этому вопросу, так как в противном случае Киеву придется столкнуться с серьезными экономическими проблемами, предсказал Погребинский.

«Например, без поставок топлива с белорусских перерабатывающих предприятий украинские танки, трактора и другая техника просто встанут. Ведь 50% бензина и дизельного топлива приходит на Украину с белорусских предприятий», — напомнил украинский политолог.

Кроме того, отметил он, главы европейских государств открыто дают понять, что не хотели бы повторения в Белоруссии украинского кризиса. Также в защиту Белоруссии высказался президент России Владимир Путин, который допустил возможность силовой помощи властям союзного государства.

Напомним, массовые беспорядки и акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа, когда в стране завершились президентские выборы, и Центризбирком огласил предварительные результаты подсчета голосов. Белорусская оппозиция не согласилась с озвученными результатами, согласно которым, победу на выборах, набрав 80% голосов, одержал действующий президент Александр Лукашенко, в то время, как его главная соперница Светлана Тихановская набрала около 10%.

Первые дни протестов отличались массовостью митингов и жесткими мерами правоохранительных органов, которые для разгона протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Спустя несколько дней митинги перешли в формат мирного протеста и правоохранители перестали применять к ним силовые методы.

Светлана Тихановская в первые же дни после выборов уехала из Белоруссии в Литву, откуда сначала обратилась к своим сторонникам с призывом прекратить протесты, но затем изменила риторику и в последующем видеообращении выразила готовность «возглавить нацию». Также из Литвы Тихановская сообщила о создании Координационного совета, который должен будет обеспечить трансфер власти в стране.