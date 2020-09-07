Сексолог назвал преступлением отсутствие полового воспитания в школах
Согласно исследованию телемедицинского сервиса «Доктор рядом», 74,7% россиян поддержали идею ввести уроки сексуального просвещения в школах, на которых ученикам рассказали бы о строении тела, способах контрацепции и заболеваниях, передающихся половым путем, передает РБК.
О контрацепции, по мнению 65% респондентов, которые выбирали сразу несколько ответов, должны рассказать приглашенные врачи. 37,1% опрошенных сочли, что это задача школьных психологов. Также 11,3% участников опроса доверили бы учителям этот деликатный вопрос, родителям — 15,2%, представителям церкви — 3,3%.
Депутат Госдумы, отец шестерых детей Виталий Милонов отмел общественный запрос на сексуальное образование школьников, аргументировав, что подобного рода уроки «противоречат российскому законодательству». Парламентарий убежден, что «модные европейские тенденции» обернутся в России падением нравов и укоренением идеи о множестве полов, выходящей за рамки традиционной модели мужчины и женщины.
«Все те, кто начинал разложение детей в ряде стран, начинали с того, что прикрывались необходимостью рассказать о контрацепции, а заканчивали тем, что в пять лет предлагали определить гендерную идентичность человека», — предостерег депутат в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».
Милонов считает, что рассказывать детям о контрацепции — обязанность родителей. Брать на себя ответственность за секспросвет учителя не должны, убежден он.
«Все-таки я считаю неправильным, когда в школе подобного рода занятия происходят. Я не доверяю сомнительным специалистам, чтобы они рассказывали о сексуальном воспитании моим детям. Чем больше мы будем на эту тему говорить с детьми, тем более мы будем морально легализовать, соответственно, возможно, и проявление педофилии», — не исключил депутат.
Любой диалог о сексуальном воспитании несовершеннолетних противоречит уголовному законодательству РФ, продолжил Милонов.
«Школа у нас занимается образованием, а воспитание у нас по закону, к сожалению, ложится только на плечи родителей», — резюмировал депутат.
При этом, 47,3% респондентов высказались за появление соответствующих уроков уже с пятого класса.
О том, что говорить с детьми на такие темы лучше в старших классах, заявили 27,5% опрошенных. С четырех-шести лет сексуальное просвещение допустили 7,3% россиян, а в младших классах — 9,4%. Только 1,9% опрошенных предложили не обсуждать это в школе.
Врач-сексолог Александр Полеев в беседе с ПС напротив подчеркнул необходимость готовить подростков к взрослой жизни. По его словам, большинство школьников занимаются сексом уже в 10–11 классе.
«Сексуальное образование им нужно какое-то такое, минимальное: правила контрацепции, правила обращения с партнером, примерные представления о параметрах интимной близости. Самое главное, конечно, контрацепция», — подчеркнул врач-сексолог.
Поскольку речь идет о подростках, то в большинстве стран декларируемая цель подобных уроков имеет опосредованное отношение к сексуальному просвещению, в первую очередь, они готовят к семейной жизни, продолжил Полеев. Школьникам рассказывают о психологии отношений мужчины и женщины, об интимной жизни и о семейной экономике.
«В двух странах этого нет. В России и в Монголии. Школа готовит к жизни. И также как школьникам неплохо уметь писать, обязательно, читать, считать, им нужны такие же небольшие, но твердые знания в области секса. Я считаю, что руководителей Российской академии образования, которые всячески препятствуют введению такого просвещения в школе, давно пора посадить, потому что они загубили массу жизней подростков. И я вам скажу, что все врачи-сексологи так считают», — завершил Александр Полеев.