Сексолог назвал преступлением отсутствие полового воспитания в школах

Согласно исследованию телемедицинского сервиса «Доктор рядом», 74,7% россиян поддержали идею ввести уроки сексуального просвещения в школах, на которых ученикам рассказали бы о строении тела, способах контрацепции и заболеваниях, передающихся половым путем, передает РБК.

О контрацепции, по мнению 65% респондентов, которые выбирали сразу несколько ответов, должны рассказать приглашенные врачи. 37,1% опрошенных сочли, что это задача школьных психологов. Также 11,3% участников опроса доверили бы учителям этот деликатный вопрос, родителям — 15,2%, представителям церкви — 3,3%.

Депутат Госдумы, отец шестерых детей Виталий Милонов отмел общественный запрос на сексуальное образование школьников, аргументировав, что подобного рода уроки «противоречат российскому законодательству». Парламентарий убежден, что «модные европейские тенденции» обернутся в России падением нравов и укоренением идеи о множестве полов, выходящей за рамки традиционной модели мужчины и женщины.

«Все те, кто начинал разложение детей в ряде стран, начинали с того, что прикрывались необходимостью рассказать о контрацепции, а заканчивали тем, что в пять лет предлагали определить гендерную идентичность человека», — предостерег депутат в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

Милонов считает, что рассказывать детям о контрацепции — обязанность родителей. Брать на себя ответственность за секспросвет учителя не должны, убежден он.

«Все-таки я считаю неправильным, когда в школе подобного рода занятия происходят. Я не доверяю сомнительным специалистам, чтобы они рассказывали о сексуальном воспитании моим детям. Чем больше мы будем на эту тему говорить с детьми, тем более мы будем морально легализовать, соответственно, возможно, и проявление педофилии», — не исключил депутат.

Любой диалог о сексуальном воспитании несовершеннолетних противоречит уголовному законодательству РФ, продолжил Милонов.

«Школа у нас занимается образованием, а воспитание у нас по закону, к сожалению, ложится только на плечи родителей», — резюмировал депутат.

При этом, 47,3% респондентов высказались за появление соответствующих уроков уже с пятого класса.

О том, что говорить с детьми на такие темы лучше в старших классах, заявили 27,5% опрошенных. С четырех-шести лет сексуальное просвещение допустили 7,3% россиян, а в младших классах — 9,4%. Только 1,9% опрошенных предложили не обсуждать это в школе.

Врач-сексолог Александр Полеев в беседе с ПС напротив подчеркнул необходимость готовить подростков к взрослой жизни. По его словам, большинство школьников занимаются сексом уже в 10–11 классе.

«Сексуальное образование им нужно какое-то такое, минимальное: правила контрацепции, правила обращения с партнером, примерные представления о параметрах интимной близости. Самое главное, конечно, контрацепция», — подчеркнул врач-сексолог.

Поскольку речь идет о подростках, то в большинстве стран декларируемая цель подобных уроков имеет опосредованное отношение к сексуальному просвещению, в первую очередь, они готовят к семейной жизни, продолжил Полеев. Школьникам рассказывают о психологии отношений мужчины и женщины, об интимной жизни и о семейной экономике.