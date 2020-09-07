Песков оценил риск блокировки строительства "СП-2" в Германии

Кремль не видит рисков для строительства газопровода "Северный поток — 2" со стороны политиков Германии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ряд немецких политиков выступил с требованием блокировать строительство "Северного потока — 2", не допустив завершения перспективного проекта. На одно такое заявление приходится две реакции, говорящие об абсурдности подобной тактики. В Москве выступления не считают рискованными для "СП-2", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Официальный Берлин неоднократно заявлял о необходимости завершить строительство газопровода, обеспечив Евросоюз доступными энергоресурсами. Против реализации проекта выступают Украина и США. Киев стремится сохранить свою значимость в качестве транзитера голубого топлива, в то время как Вашингтон заинтересован в продаже Европе дорогостоящего СПГ.