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12:46   7 Сентября 2020
Экономика

Песков оценил риск блокировки строительства "СП-2" в Германии

Песков оценил риск блокировки строительства "СП-2" в Германии

Кремль не видит рисков для строительства газопровода "Северный поток — 2" со стороны политиков Германии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ряд немецких политиков выступил с требованием блокировать строительство "Северного потока — 2", не допустив завершения перспективного проекта. На одно такое заявление приходится две реакции, говорящие об абсурдности подобной тактики. В Москве выступления не считают рискованными для "СП-2", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Официальный Берлин неоднократно заявлял о необходимости завершить строительство газопровода, обеспечив Евросоюз доступными энергоресурсами. Против реализации проекта выступают Украина и США. Киев стремится сохранить свою значимость в качестве транзитера голубого топлива, в то время как Вашингтон заинтересован в продаже Европе дорогостоящего СПГ.

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Автор: Яна Либерман
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