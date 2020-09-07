Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:45   7 Сентября 2020
Политика

Песков опроверг информацию о визите Лукашенко в Москву 13 сентября

Песков опроверг информацию о визите Лукашенко в Москву 13 сентября

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить Россию с визитом, однако не 13 сентября.

В понедельник, 7 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга с журналистами прокомментировал сообщение о посещении России белорусским президентом Александром Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что глава Белоруссии собирается прилететь в Москву, но точная дата его посещения пока не известна. Также он опроверг информацию о том, что Лукашенко посетит Кремль 13 сентября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #песков #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...