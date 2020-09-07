ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят развитие профессионального спорта в РФ

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей 7 сентября проведут онлайн-эфир на тему "Зачем государство оплачивает профессиональный спорт?".

Участники онлайн-конференции обсудят, как бизнес относится к российскому спорту, зачем России нужны победы на международных соревнованиях и должны ли бюджетные средства уходить на выплату зарплаты профессиональным спортсменам. Своими мыслями на эту тему поделятся спортсмены, социологи, коммерсанты и многие другие.

Задать вопрос можно в комментариях к анонсу на сайте ФАН. Прямой эфир начнется в 14:00. Посмотреть его можно на странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте". Архив материалов предыдущих онлайн-обсуждений доступен на официальном сайте Федерального агентства новостей.