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12:31   7 Сентября 2020
Общество

РФ рассчитывает получить информацию по Навальному от ФРГ в ближайшее время

РФ рассчитывает получить информацию по Навальному от ФРГ в ближайшее время

Москва рассчитывает получить от Берлина данные по ситуации с блогером Алексеем Навальным в ближайшие дни с учетом резонанса случившегося.

Направленный Россией запрос в Германию о помощи по делу Навального согласовали в МИД ФРГ. Об этом сообщил глава ведомства Хайко Маас. Он отметил, что главу признанного в РФ иноагентом ФБК продолжают лечить в немецкой клинике "Шарите".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила Берлин в "двойной игре". Госпрокуратура России обратилась в ФРГ с запросом о состоянии блогера 1 сентября, но ответа не получила. При этом власти Германии 2 сентября заявили, что блогер "отравился" веществом из группы "Новичок". Создатели яда сообщают, что симптомы Навального абсолютно не похожи на отравление "Новичком".

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Автор: Яна Либерман
#рф #фрг #навальный

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