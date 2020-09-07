РФ рассчитывает получить информацию по Навальному от ФРГ в ближайшее время

Москва рассчитывает получить от Берлина данные по ситуации с блогером Алексеем Навальным в ближайшие дни с учетом резонанса случившегося.

Направленный Россией запрос в Германию о помощи по делу Навального согласовали в МИД ФРГ. Об этом сообщил глава ведомства Хайко Маас. Он отметил, что главу признанного в РФ иноагентом ФБК продолжают лечить в немецкой клинике "Шарите".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила Берлин в "двойной игре". Госпрокуратура России обратилась в ФРГ с запросом о состоянии блогера 1 сентября, но ответа не получила. При этом власти Германии 2 сентября заявили, что блогер "отравился" веществом из группы "Новичок". Создатели яда сообщают, что симптомы Навального абсолютно не похожи на отравление "Новичком".