Племянница бен Ладена может оказать Трампу медвежью услугу на выборах

Поддержать президента США Дональда Трампа перед грядущими выборами решила проживающая в Швейцарии Нур бен Ладен. Звучная фамилия не случайна: девушка является племянницей покойного террориста Усамы бен Ладена, основателя запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида».

В интервью изданию New York Post 33-летняя Нур бен Ладен заявила, что если американцы выберут своим президентом члена Демократической партии Джозефа Байдена, то Нью-Йорк вновь может содрогнуться от теракта, подобного атакам на башни-близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

«ИГ ("Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.) распространилось при администрации [Барака] Обамы и [Джо] Байдена, что привело к их приходу в Европу. Дональд Трамп показал, что он защищает Америку и нас от внешних угроз в целом, уничтожая террористов в зачатке и до того, как они получат шанс нанести удар», — сказала бен Ладен журналистам.

Племяннице Усамы бен Ладена было всего 14 лет, когда ее дядя организовал самый громкий теракт в истории США – 11 сентября в небоскребы Всемирного торгового центра на полной скорости врезались рейс 11 авиакомпании American Airlines и рейс 175 United Airlines. Одновременно с этим, террористы захватили еще два самолета, один из которых направили к зданию Пентагона, а другой упал в поле на территории штата Пенсильвания.

В результате терактов в тот день погибло 2977 человек. Нур бен Ладен считает, что именно благодаря Дональду Трампу США долгое время удавалось избегать подобных трагедий. По словам девушки, она постоянно носит фирменную красную кепку с надписью 'Make America Great Again' («Сделай Америку снова великой», один из лозунгов Трампа – прим. ред.) и даже спит в пижаме с изображением американского лидера.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин уверен, что такую поддержку со стороны племянницы Усамы бен Ладена американцы могут воспринять негативно.

«Совершенно понятно, что слова Нур бен Ладен могут бросить тень на Дональда Трампа. Все зависит от того, как на эти слова отреагируют американцы. Электорат в Штатах находится под сильным воздействием СМИ. Разные издания очень успешно манипулируют людьми. А кто-то из жителей США вообще не интересуется политикой. Поэтому здесь важно, кого будут слушать американцы: или читать посты в Twitter от Трампа, или оценивать интервью Нур бен Ладен в New York Post», — объяснил специалист.

Племянница известного террориста также обратила внимание, что Трампа она поддерживает еще с 2015 года, когда тот баллотировался в президенты. Нур бен Ладен восхищается «решимостью» главы Белого дома и считает, что его переизбрание жизненно важно не только для США, но и для «западной цивилизации в целом».

Блохин подчеркнул, что при всех минусах политики 45-го американского президента и его милитаристских высказываниях, республиканец Дональд Трамп остается на фоне президентов-демократов довольно мирным лидером.

«Дональд Трамп пока что единственный президент, который не развязал широкомасштабной войны. В отличие от демократа Барака Обамы и всех предыдущих президентов. И насчет Джо Байдена я даже не сомневаюсь – если он займет президентское кресло, он обязательно развяжет боевые действия. А Трамп, несмотря на свою очень жесткую милитаристскую риторику, не начал пока ни одной войны. Громкие заявления — это просто его своеобразный бизнес-подход, чтобы с помощью угроз усадить людей за стол переговоров», — добавил эксперт.

Блохин не взялся прогнозировать потенциальные горячие точки после гипотетической победы Байдена, напомнив, что у США много недоброжелателей.

«У Америки масса проблемных стран, с которыми у них натянутые отношения. К примеру, Иран и Северная Корея. В части стран, с которыми США могут развязать войну, у них там нет дефицита», — заверил американист.

Сам Барак Обама вспоминал, что решение отправить в Афганистан дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих стало для него «самым трудным». Блохин напомнил, что Байден также является демократом, и этот статус не гарантирует американцам спокойную жизнь:

«Байден здесь даже более опасен, Трамп в этом плане спокойнее», — заключил собеседник «Политики Сегодня».

Лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен получил в США статус «террориста номер один». В ходе операции «Копье Нептуна» второго мая 2011 года террорист был ликвидирован американскими спецназовцами. За ходом операции в режиме онлайн наблюдал президент Барак Обама.

Выборы 46-го президента США состоятся в определенный законом день — 3 ноября 2020 года. Предвыборная борьба между кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом накаляется: «Политика Сегодня» уже писала, как претенденты на президентское кресло выбрали ареной конкурентной борьбы разгромленный протестами Black Lives Matter город Кеноша в штате Висконсин.