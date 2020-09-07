"Шугалей" на YouTube посмотрели 2 млн человек со всего мира

Первая часть киноленты "Шугалей", посвященная тяжелой судьбе российских ученых в Ливии, продолжает набирать популярность: ее просмотрели уже почти 2 000 000 человек.

Платформа YouTube является международным сервисом. Независимо от знания языка и проживания в стране каждый может посмотреть интересующий его контент. Первая часть "Шугалея" заинтересовала не только россиян, но и граждан других государств. Фильм показал внутреннюю и внешнюю политику североафриканской страны, о которой многие раньше ничего не знали.

Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Саммер Суэйфан удерживаются террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии с мая 2019 года. В мае 2020 года на телеканале "НТВ" вышла первая часть фильма, посвященная произошедшему. Лента вызвала большой общественный резонанс. В настоящее время она набрала уже почти 2 000 000 просмотров.

Вторую часть фильма, посвященного тому, что происходило с русскими в ливийской тюрьме "Митига", показали на телеканале НТВ 6 сентября.

В Санкт-Петербурге 3 сентября прошла закрытая премьера фильма "Шугалей—2". Об этом рассказал телеканал "360".