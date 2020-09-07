Ищенко рассказал о распаде Украины, который не остановит даже диктатура

Украина под управлением Владимира Зеленского движется прямиком к федеральному распаду, когда власть в стране поделят между собой местечковые «феодалы», и этот процесс уже не в силах остановить даже диктатура.

Такое мнение в своей колонке для издания «Украина.ру» высказал политолог Ростислав Ищенко, который сравнил происходящие на Украине процессы с распадом некоего единого централизованного государства – условной Римской Империей.

По словам политолога, подобный распад всегда проходит по двум этапам, похожим внешне, но противоположным по смыслу. Сначала ослабевший центр теряет способность контролировать регионы, перераспределять ресурсы и обеспечивать защиту не только от внешних, но и от внутренних врагов, передавая эти функции в руки региональных властей. Экономика при этом упрощается и стремится к натуральному хозяйству, а значит прерываются не только международные, но и межрегиональные торговые, партнерские и экономические связи.

Постепенно в малых владениях, на которые разделилась страна, устанавливается абсолютная власть местных «сиров», которые уже без оглядки на центр собирают и тратят налоги, обеспечивают закон и порядок, отправляют правосудие и защищают своих подданных. У этих малых владений есть лишь один недостаток – они еще беззащитны перед внешним врагом, и центру приходится укрепляться и мобилизовывать ресурсы для обеспечения внешней обороны. Таким образом, единственная задача центральной власти в государстве на данном этапе – это содержание адекватной военной силы.

За первым этапом раздробленности следует второй – регионы, находясь под защитой центра, имеют возможность развивать свою экономику и в какой-то момент они развивают ее настолько, что получают возможность содержать свои собственные армии, для защиты своих территорий. После этого центр становится уже совсем не нужен и страна распадается на несколько территориальных владений. Но регионы, между которыми уже наладились экономические связи и международная торговля, вновь ощущают потребность в централизации, и тогда раздробленность трансформируется в централизованную сословную, а затем и абсолютную монархию.

Украина, по мнению Ростислава Ищенко, уверенно движется пол этому пути, но в обратном направлении – от распада СССР, через разрыв множества торговых и экономических связей, через решение местных политически переориентироваться на запад и падение ресурсных возможностей центра.

К настоящему моменту, отмечает украинский политолог, движение Украины к «самовластию местечковых сиров» уже не сможет остановить даже, если в Киеве установится диктатура.

«Мы наблюдаем, что усиление диктаторских тенденций в центре не приводит к его укреплению, а лишь даёт повод местным владыкам также переходить к системе личной власти», — отмечает Ищенко.

Стартовавшая в минувшую субботу, 5 сентября, избирательная кампания, по словам Ищенко, еще никогда не проходила под таким пристальным вниманием самых «крупнокалиберных» политиков, при этом центральная власть перед выборами еще никогда не была настолько слабой и неспособной побороться за контроль над регионами, как сейчас.

Таким образом, назначенные на октябрь местные выборы, скорее всего, станут в истории Украины рубежными.

«Но не потому, что после них с Зеленским может случиться что-то плохое. Может случиться, может не случиться. Это уже не важно. Ни он, ни кто-либо иной, ни сейчас, ни через три года, не в состоянии будет изменить судьбу Украины», — рассуждает Ищенко.

По словам политолога, украинская экономика настолько деградировала, а феодальный распад достиг такой стадии, что процесс стал необратимым. Прежде, чем Украина сможет рассчитывать на какой-то новый путь, она должна дойти до конца по этому пути распада, тем более, что сейчас в стране нет никаких внутренних сил, которые были бы способны как-то повлиять на ситуацию, заключил политолог.