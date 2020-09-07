МИД Кипра подтвердил планы о подписании налогового соглашения с РФ

Россия и Кипр заключат обновленное налоговое соглашение 8 сентября, подтвердил МИД островного государства. Новые правила позволят избежать двойного налогообложения на дивиденды резидентов.

Процедура заключения нового налогового соглашения пройдет в рамках визита главы МИД России Сергея Лаврова на Кипр. Процесс денонсации прежнего налогового договора был запущен в августе. Обновление условий позволит исключить двойное налогообложение в связи с увеличением выплат по дивидендам. Власти Кипра согласились на новые условия совместной работы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что страны также намерены установить новый регламент консультаций внешнеполитических ведомств.