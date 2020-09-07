Копайгородский высказался о причинах ЧП с пропажей туристов в горах Сочи

Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с без вести пропавшими в горах детьми. Он оценил причину потери связи с группой туристов.

Администрации Сочи заявила, что причиной потери связи с группой из 11 человек в Краснодарском крае стал сход лиц с маршрута. По предварительным данным, восемь детей и трое взрослых направились к озеру на южном склоне "Розы Хутор" и пропали.

Некоторое время назад один из подростков из числа туристов дозвонился до матери. Ребенок рассказал, что группа добралась на автотранспорте до Красной Поляны, а затем направилась к Хмелевским озерам.

Спасители публиковали кадры поисков без вести пропавших граждан. Как пишет телеканал "360", в операции по поиску туристов принимали участие свыше 50 человек.