Главред НТВ о показе «Шугалея-2» в прайм-тайм: Для нас это важная история

В воскресенье, 6 сентября 2020 года, на канале НТВ состоялась премьера боевика «Шугалей-2», основанного на реальных событиях. Первыми фильм увидели жители Северо-Запада России – закрытые показы состоялись в Санкт-Петербурге и Сыктывкаре.

Пользователи сети не оставили это без внимания: на первых зрителей «Шугалей-2» накинулись с «белой» завистью.

Завидовать жителям Сыктывкара пришлось недолго. 6 сентября фильм показали в эфире НТВ. Многие россияне ради премьеры отодвинули личные дела на второй план и нашли повод пересмотреть первую часть про задержанных боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Главный редактор НТВ Александра Кошарницкая в комментарии «Политике Сегодня» объяснила показ картины в наиболее выгодное эфирное время важностью поднятой темы.

«Для канала эта история кажется очень важной, именно поэтому мы выбрали для премьеры фильма "Шугалей-2" воскресный прайм-тайм. Что касается рейтингов, то об этом можно будет говорить не раньше среды», — сказала она.

В Петербурге премьера остросюжетного фильма состоялась еще 3 сентября. Известные люди Северной столицы оценили картину на закрытом показе и высказались в поддержку похищенных соотечественников.

Первая часть фильма вызвала широкий общественный резонанс и в сети. На YouTube фильм посмотрели почти 1,8 млн пользователей.

По мнению пользователей соцсетей, второй фильм станет последним: после показа освобождение россиян из плена Правительства национального согласия станет вопросом времени.

Напомним, что сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан проводили в Ливии социологические исследования, имея на это все официальные разрешения. В мае 2019 года социологов похитили. До сих пор россиян удерживают в неофициальной тюрьме «Митига».