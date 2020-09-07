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11:26   7 Сентября 2020
Общество

Мишустин приветствовал участников суперфинала "Лидеров России"

Мишустин приветствовал участников суперфинала "Лидеров России"

Суперфинал конкурса "Лидеры России" стартовал в подмосковном Солнечногорске 6 сентября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил перед участниками в понедельник.

Конкурс "Лидеры России" готовит новые управленческие кадры. Будучи еще главой Федеральной налоговой службы РФ, Мишустин принимал участие в мероприятии в качестве наставника почти каждый сезон. В этом году конкурс пришлось перенести с марта на сентябрь из-за пандемии коронавируса. На второй день суперфинала премьер-министр поблагодарил участников за содействие в борьбе с COVID-19 и сообщил, что останется наставником конкурса.

Суперфиналистами "Лидеров России" стали 300 человек после прохождения итоговых испытаний. Среди них 58 женщин и 4 человека от Белоруссии и Украины. Большинство конкурсантов представляют сферу "Образование, IT и наука". Торжественная церемония суперфинала прошла 6 сентября в городе Солнечногорске Московской области.

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Автор: Ирина Большунова
#конкурс #мишустин #лидерыроссии

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