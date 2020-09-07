Потери Литвы от разворота транзита РБ оказались больше, чем предсказывали

Литовскому Клайпедскому порту пришло время переосмыслить свое будущее, в котором ему придется меньше полагаться на грузопоток с востока на запад.

Об этом в понедельник, 7 сентября, пишет издание Baltnews, приводя мнение экономиста литовского банка Luminor Сигизмунда Мориса, который полагает, что потеря Клайпедским портом грузопотока из Белоруссии может открыть перед важнейшим и крупнейшим транспортным узлом Литвы новые возможности.

«Возможно, это хороший стимул для Клайпедского порта – подумать о своем будущем и о том, как обеспечить конкурентоспособность другими способами», — считает экономит.

Пору Клайпеды, в случае потери белорусского грузопотока, нужно будет диверсифицировать свою деятельность, переориентировав направления транспортировки грузов, считает Морис. При этом он предположил, что Белоруссия не сможет в кратчайшие сроки перераспределить свои грузы по другим портам в обход Клайпеды, а когда это произойдет, то это не окажет на литовскую экономику структурного воздействия.

«Развивая нашу инфраструктуру, как портовую, так и железнодорожную, мы должны обращать внимание на политическую нестабильность таких стран и оценивать ее, — подчеркнул эксперт. — Я считаю, что мы должны диверсифицировать эту деятельность и не слишком полагаться на этот поток с Востока на Запад, потому что мы видим, что геополитическая ситуация ухудшается».

Однако, оптимистичные прогнозы Сигизмунда Мориса плохо согласовываются с теми потерями, которые экономика Литвы понесет на практике. Если некоторые компании страны и смогут обойтись без белорусских грузов и переориентировать свою деятельность, то часть предприятий неизбежно пострадает от санкций. Которыми ранее Вильнюсу пригрозил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По мнению директора по маркетингу компании Klaipėdos Smeltė Эдуардаса Галушкинаса, для его фирмы прекращение белорусского транзита через порт Клайпеды будет ощутимо.

«В настоящее время трафик соседней страны составляет около 20% всех контейнеров, закупленных компанией Klaipėdos Smelt»", – заявил Галушкинас.

Кроме того, от потери грузов из Белоруссии пострадает и Литовская железная дорога. В 2019 году группа компаний Lietuvos geležinkeliai заработала в общей сложности 505,6 миллиона евро, а в случае потери белорусского транзита в Европу, ее доходы сократятся на 20%.

Комментируя сложившуюся ситуацию, литовский публицист Ярас Валюкенас, отметил, что, если у Белоруссии есть куда перераспределить свои грузопотоки, то у Клайпедского порта, альтернативы белорусским грузам нет, и санкции Минска могут по нему ударить.

«Литва зависит от Белоруссии. Сейчас, если Белоруссия перенесет свои грузы в другую страну, весь порт Литвы загнется. И это все прекрасно понимают, — подчеркнул Валюкенас. — У белорусов выбор большой – они могут через Россию транзитом гнать товары, могут через Латвию. Литва только против себя может вводить санкции».

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, во время встречи с работниками ООО «Савушкин-Орша», заявил, что Минску есть чем ответить на экономические и политические санкции, введенные недавно против него и других высокопоставленных белорусских чиновников рядом соседних государств. По словам Лукашенко, он уже отдал правительству поручение переориентировать все торговые потоки из портов Литвы по другим маршрутам.