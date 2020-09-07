Потерявшиеся в горах Сочи дети спустя сутки нашлись живыми

Воспитанники горно-лыжной школы и их родители, потерявшиеся в Сочи, вышли на связь. По словам дозвонившегося маме мальчика, группа добралась на автобусе до Красной Поляны, а потом отправилась к Хмелевским озерам.

Известно, что один из подростков дозвонился родителям и рассказал, что он с другими детьми находится, предположительно, в районе горы Ачишхо. В настоящее время к ним отправили спасателей.

Согласно данным МЧС, 6 сентября группа отправилась из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 м на южном склоне курорта "Роза Хутор". Среди пропавших восемь детей от 9 до 16 лет. Более сотни спасателей и волонтеров участвовали в поисках пропавшей туристической группы.