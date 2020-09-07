Гинцбург назвал сроки окончания борьбы с коронавирусом в России

Россия может справиться со вспышкой коронавирусной инфекции к лету 2021 года. К тому моменту удастся вакцинировать большую часть населения страны, уверен директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По последним прогнозам и учитывая имеющиеся мощности, Россия способна изготовить около 80 млн доз препарата к следующему лету, заявил глава центра. Таким образом будет вакцинировано большинство населения страны, что приведет к устойчивому популяционному иммунитету.

"Это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции", — заключил Гинцбург.

Ранее эксперты австралийского авторитетного издания Conversation назвали вакцину от центра им. Гамалеи "Спутник V" безопасной и эффективной. Также о ней написали положительный отзыв авторы британского журнала Lancet.