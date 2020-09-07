СКР начал проверку после пропажи детей под Сочи

Следственный комитет РФ начал проверку данных после пропажи группы туристов в горах Краснодарского края.

Очевидцы рассказали, что 11 человек отправились в поход без разрешительных документов и исчезли. По предварительным данным, восемь детей и трое взрослых направились к озеру на южном склоне "Розы Хутор" и перестали выходить на связь.

Сотрудники МЧС приступили к поиску пропавших граждан. Как пишет телеканал "360", спасатели на квадроциклах осмотрели береговую часть озера и склон. В администрации поселка Красная Поляна развернут оперативный штаб. К поиску подключили казаков и Росгвардию.

Некоторое время назад источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что восемь детей оказались воспитанниками спортивной школы из Тверской области. По данным прокуратуры региона, пропавшие занимались лыжным спортом.