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10:36   7 Сентября 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 5185 новых случаях COVID-19 в 84 регионах РФ

Оперштаб сообщил о 5185 новых случаях COVID-19 в 84 регионах РФ

Свыше 5100 новых случаев коронавируса зафиксировано в 84 регионах России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Из 5185 новых пациентов у 23,6% не было каких-либо клинических проявлений заболевания. Оперштаб также рассказал о 51 летальном случае от COVID-19 и выписке 2328 пациентов, у которых ранее был выявлен положительный тест на коронавирус.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах Российской Федерации.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #коронавирус #оперштаб

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