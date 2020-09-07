ООН села на «шпагат», назвав ответственных за подачу воды в Крым

Позиция ООН, которая заключается в том, что главная ответственность за обеспечение жителей Крыма питьевой водой лежит на России, но при этом Всемирная организация поддерживает территориальную целостность Украины и не снимает с нее ответственности, напоминает «дипломатический шпагат».

О этом в понедельник, 7 сентября, пишет телеканал «Царьград», комментируя заявление официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам Человека Элизабет Тросселл о том, что именно Россия несет основную ответственность за то, чтобы население Крыма имело доступ к воде. Тем самым, отмечает телеканал, представитель ООН признала полуостров российской территорией. Однако при этом она села на «дипломатический шпагат», подчеркнув в том же выступлении, что и с Крыма ответственность за ситуацию с водоснабжением жителей Крыма не снимается, так как позиция ООН по-прежнему заключается в поддержке территориальной целостности Украины.

Напомним, власти Украины устроили жителям Крыма водную блокаду за то, что те весной 2014 года в ходе легитимного и демократичного волеизъявления единодушно проголосовали за воссоединение с Россией. В отместку за это Киев перекрыл подачу на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал порядка 90% потребностей Крыма в пресной воде.

На минувшей неделе, как сообщила депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская, в ООН заинтересовались ситуацией с водоснабжением Крыма и об организованной Киевом водной блокаде, это стало ясно из соответствующего запроса российской стороне от Управления Верховного комиссара ООН по правам Человека. Затем официальный представитель УВКПЧ Элизабет Тросселл подтвердила, что ею получен ответ Поклонской.

«Она также невольно признала Крым российским, возложив именно на нашу страну «главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения» полуострова. Однако тут же села на оригинальный дипломатический крымский «шпагат», возложив ответственность и на Киев. В частности, Тросселл напомнила официальную позицию по поддержке территориальной целостности Украины», — сообщает по этому поводу телеканал «Царьград».

При этом в интервью РИА Новости, Элизабет Тросселл заявила, что на Украине лежат обязательства по обеспечению социальных, экономических и культурных прав, а также достаточного уровня жизни для лиц, проживающих на ее «территории».

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — подчеркнула официальный представитель УВКПЧ.

Напомним, власти Украины и западные страны не признаю результатов прошедшего весной 2014 года в Крыму всенародного референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России, и продолжают считать Крым украинской территорией. При этом Киев пытается заставить Крым «вернуться» в состав Украины, организовывая полуострову водную, энергетическую и транспортную блокады.