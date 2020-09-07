Китай учтет опыт России при освобождении от активов госдолга США

Ужесточение экономической конфронтации США и Китая может привести к дестабилизации американской экономической системы. Защищаясь от давления Вашингтона, Пекин способен применить ранее опробованные Россией методы по продаже облигаций госдолга США.

Противостояние Китая и США на мировой арене угрожает перейти в полномасштабную "торговую войну" с усилением санкций и отключением КНР от долларовой системы SWIFT. Это не только лишит Пекин права использовать американскую валюту, но и нивелирует доходность американских облигаций. Сегодня в инвестиционном портфеле Китая находятся американские ценные бумаги на триллион долларов.

Реализовав часть активов на внешнем рынке Китай снизит угрозу потери, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на аналитику англоязычного издания The Street. Во избежание дальнейшей дестабилизации Китай способен использовать уже имеющийся опыт избавления от бумаг американского госдолга. Избавить от потенциально опасного актива ранее смогла Россия — с 2011 года она реализовала на рынке гособлигаций США на 175 млрд долларов. Вероятно, Пекин учтет подобную практику при реализации новой стратегии.