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10:05   7 Сентября 2020
Политика

Лавров оценил возможность проведения саммита "пятерки" СБ ООН

Лавров оценил возможность проведения саммита "пятерки" СБ ООН

Очный саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН с представителями России, КНР, Франции, США и Великобритании может состояться при благоприятной эпидемической обстановке. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию Phileleftheros.

Эпидемия коронавирусной инфекции показала важность совместных усилий стран при координирующей роли ООН, заявил Лавров. Он отметил заинтересованную реакцию стран "пятерки" на предложение РФ о созыве саммита, пишет ТАСС.

"Рассчитываем, что такой настрой позволит провести очную встречу в верхах, когда эпидемическая обстановка станет для этого благоприятной", — сказал министр.

Лавров назвал пандемию серьезным испытанием для международного сообщества, которая изменила жизнь миллиардов людей. По его словам, эпидемия COVID-19 на фоне "застарелых проблем" осложнила ситуацию в мире.

Телеканал "360" сообщает, что Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

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Автор: Юлия Яковлева
#лавров #саммит #сб оон

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