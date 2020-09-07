Лавров оценил возможность проведения саммита "пятерки" СБ ООН

Очный саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН с представителями России, КНР, Франции, США и Великобритании может состояться при благоприятной эпидемической обстановке. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию Phileleftheros.

Эпидемия коронавирусной инфекции показала важность совместных усилий стран при координирующей роли ООН, заявил Лавров. Он отметил заинтересованную реакцию стран "пятерки" на предложение РФ о созыве саммита, пишет ТАСС.

"Рассчитываем, что такой настрой позволит провести очную встречу в верхах, когда эпидемическая обстановка станет для этого благоприятной", — сказал министр.

Лавров назвал пандемию серьезным испытанием для международного сообщества, которая изменила жизнь миллиардов людей. По его словам, эпидемия COVID-19 на фоне "застарелых проблем" осложнила ситуацию в мире.

Телеканал "360" сообщает, что Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.