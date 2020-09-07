Авторы NI признали бесполезность стелс-технологий американского F-35

Излишняя высокотехнологичность является уязвимым местом новейших стелс-истребителей США F-35, пишут американские СМИ.

Истребитель Соединенных Штатов пятого поколения производится на протяжении длительного времени, однако американские специалисты до сих пор не решили массу проблем, пишет The National Interest со ссылкой на мнение политолога из РФ Дмитрия Дрозденко. По его мнению, F-35 излишне технологичен и сложен в эксплуатации, обладая большим количеством технических ошибок и уязвимостей.

Американские специалисты допустили ошибку, сделав упор на технологии "стелс" при проектировании самолета, уверен Дрозденко. По его мнению, малая радиолокационная заметность уже не так актуальна в современных условиях. Эксперт отметил, что Пентагон попросту выкачивает деньги из бюджета США, разрабатывая и производя этот истребитель. Военное руководство Соединенных Штатов также модернизирует самолеты F-15 и F-18 поколения 4++, однако они все еще уступают российскому Су-35, констатировал политолог.