Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:58   7 Сентября 2020
Общество

Импортные вина могут исчезнуть из российских магазинов из-за нового закона

Импортные вина могут исчезнуть из российских магазинов из-за нового закона

Иностранная алкогольная продукция не сможет продаваться на полках в отечественных магазинах из-за принятого в России нового закона о виноделии. Он обязывает указывать место происхождения и год урожая винограда.

Постановление вступило в силу с 26 июня текущего года. Не все производители смогут выполнять соответствующее условие из-за используемой в приготовлении напитков технологии, сообщает издание "Невские новости".

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин выразил надежду, что закон коснется только того алкоголя, который произвели после известия о законе. По его словам, у представителей надзорных органов может быть другое мнение на этот счет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #закон #алкоголь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...