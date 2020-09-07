Импортные вина могут исчезнуть из российских магазинов из-за нового закона

Иностранная алкогольная продукция не сможет продаваться на полках в отечественных магазинах из-за принятого в России нового закона о виноделии. Он обязывает указывать место происхождения и год урожая винограда.

Постановление вступило в силу с 26 июня текущего года. Не все производители смогут выполнять соответствующее условие из-за используемой в приготовлении напитков технологии, сообщает издание "Невские новости".

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин выразил надежду, что закон коснется только того алкоголя, который произвели после известия о законе. По его словам, у представителей надзорных органов может быть другое мнение на этот счет.