Поиски пропавших в Сочи воспитанников спортшколы попали на видео

В Сочи трое взрослых и восемь детей отправились к горному озеру и пропали без вести. Туристов начали искать спасатели, также к поиску подключили вертолеты. В МЧС показали видео работы специалистов.

Туристическая группа из 11 человек направилась к южному склону Роза Хутор в Сочи и перестала выходить на связь. Спасатели уже вторые сутки ищут без вести пропавших путешественников. МЧС опубликовало видео с места поисков.

Как передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, среди пропавших оказались восемь детей. Все ребята являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области.

Накануне утром, 6 августа, туристы вышли из поселка Эсто-Садок Адлерского района и отправились к озеру, расположенному возле Роза Пик на высоте более 2 тыс. метров, и пропали. При этом перед походом группа не зарегистрировалась. Спасатели начали поиски путешественников, обследовав места популярных маршрутов. Также к мероприятию подключили вертолеты. Пока туристов найти не удалось, пишет телеканал "360".